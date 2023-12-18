«Энергичные меры»: в Кремле оценили ситуацию с куриными яйцами в России

Данная тема была затронута в ходе прямой линии с Владимиром Путиным, после которой власти начали действовать, заверил Дмитрий Песков.

Власти сегодня энергично работают по вопросу цен на куриные яйца в России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тема с подорожанием продукта в среднем на 40% поднималась на прямой линии с Владимиром Путиным. Песков заверил, что после этого правительство проводит энергичную работу для решения проблемы.

Но при этом меры принимались и до обсуждения темы с президентом, и они, по словам представителя Кремля, сработали.

«Было бы несправедливо говорить, что такие действия правительства и Минсельхоза — это реакция на прямую линию. Правительство и Минсельхоз достаточно энергично работали, был очевиден кризис. Путин подробно объяснил, почему такая ситуация произошла с резким повышением цен и на курятину, и на яйца. И до этого весьма энергичные меры принимались», — указал Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россию освободят от пошлины на импорт куриных яиц. Их будут ввозить без пошлины с 1 января 2024 года. Тарифная льгота будет краткосрочной и продлится до 30 июня. Ожидается, что за это время в страну привезут до 1,2 миллиарда яиц.