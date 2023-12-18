Суд вынес приговор мужчине, стрелявшему по полицейским под Ростовом

Инцидент произошел в начале декабря 2022 года недалеко от Новошахтинска. Тогда пострадал 27-летний сотрудник МВД.

Уроженец Башкирии Павел Николин понесет наказание в виде шести лет заключения в колонии строгого режима за стрельбу по полицейским. Такое решение вынес Ростовский суд, пишет ТАСС.

«Суд постановил признать виновным Николина и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет», — приводит агентство слова судьи.

Фигурант открыл стрельбу по правоохранителям 6 декабря 2022 года недалеко от города Новошахтинск, расположенного на границе Ростовской области и Донецкой народной республики (ДНР). Мужчина был одет в камуфлированный костюм.

Под огонь попали сотрудники полиции, которые направлялись на поиск пропавшей женщины. Злоумышленник вышел к ним из леса, уточняли в СК. В результате произошедшего пострадал 27-летний полицейский. Он получил ранение в области таза.

Сам Николин после случившегося скрылся, но его в скором времени нашли и задержали. Известно, что мужчина уже был судим по статьям о разбоях и грабежах. Например, в 2016 году он попал в колонию после ограбления офиса микрозаймов в Уфе.

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