Суд вынес приговор мужчине, стрелявшему по полицейским под Ростовом

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15 0

Стрелявшего по полицейским под Ростовом мужчину приговорили к 6 годам колонии

Суд вынес приговор мужчине, стрелявшему по полицейским под Ростовом

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Инцидент произошел в начале декабря 2022 года недалеко от Новошахтинска. Тогда пострадал 27-летний сотрудник МВД.

Уроженец Башкирии Павел Николин понесет наказание в виде шести лет заключения в колонии строгого режима за стрельбу по полицейским. Такое решение вынес Ростовский суд, пишет ТАСС.

«Суд постановил признать виновным Николина и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет», — приводит агентство слова судьи.

Фигурант открыл стрельбу по правоохранителям 6 декабря 2022 года недалеко от города Новошахтинск, расположенного на границе Ростовской области и Донецкой народной республики (ДНР). Мужчина был одет в камуфлированный костюм.

Под огонь попали сотрудники полиции, которые направлялись на поиск пропавшей женщины. Злоумышленник вышел к ним из леса, уточняли в СК. В результате произошедшего пострадал 27-летний полицейский. Он получил ранение в области таза.

Сам Николин после случившегося скрылся, но его в скором времени нашли и задержали. Известно, что мужчина уже был судим по статьям о разбоях и грабежах. Например, в 2016 году он попал в колонию после ограбления офиса микрозаймов в Уфе.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд сократил на полгода сроки братьям Магомедовым по делу о хищении 11 миллиардов рублей.

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