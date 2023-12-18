Суд сократил на полгода сроки братьям Магомедовым по делу о хищении 11 млрд руб

Мосгосуд сократил на полгода сроки лишения свободы совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, побывавший на заседании.

Таким образом, Зиявудину назначено наказание в виде 18 лет и шести месяцев заключения в колонии строгого режима, а Магомеду — 17 лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

В декабре прошлого года братья Магомедовы были приговорены к 19 и 18 годам лишения свободы. Их четверо предполагаемых соучастников получили от семи до 12 лет тюрьмы. Судьям понадобилась неделя, чтобы огласить решение по делу.

Магомедовы были задержаны и помещены под стражу в 2018 году. Прокуратура арестовала имущество фигурантов на сумму свыше 56 миллиардов рублей, а также рекомендовала не снимать арест до тех пор, пока ущерб потерпевшей стороне не будет покрыт.

Сейчас известно, что суд удовлетворил иски потерпевших на общую сумму порядка 3,6 миллиарда рублей. Инстанция также приняла решение о конфискации долей принадлежащих Зиявудину Магомедову компаний. Также в рамках дела были изъяты личный самолет, недвижимость в Москве и Лондоне и несколько машин.

Магомед и Зиявудин Магомедовы — бывшие долларовые миллиардеры, входившие в рейтинги самых богатейших людей из России. Согласно материалам дела, Магомедовы и их сообщники похитили 11 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов.

В деле также фигурирует незаконный оборот оружия, эпизоды мошенничества, связанные со строительством футбольных стадионов в Санкт-Петербурге и Калининграде. Хищения при строительстве: железной дороги в Тыве и Красноярском крае, электроподстанций — в Якутии, а также при реконструкции калининградского аэропорта Храброво.

Братья свою вину признавать отказываются до сих пор.

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