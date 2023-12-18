Цена ошибок очень высока: как правильно встретить Новый год в ретроградный Меркурий

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 35 0

Каким образом можно защитить себя от воздействия астрологического явления?

Цена ошибок очень высока: как правильно встретить Новый год в ретроградный Меркурий

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Обратное движение планеты, которое считается в астрологии ретроградным Меркурием, стартовало 13 декабря и завершится с наступлением нового года. Популярно мнение, что это явление негативно сказывается на финансовом положении, общении, работе и других жизненных сферах.

Как лучше отметить главный праздник года и защититься от негатива, рассказывает издание utro.ru. В первую очередь астрологи советуют соблюдать последовательность.

К примеру, довести до конца сначала обязательные дела, а затем приступить к покупке подарков близким. Также следует соблюдать осторожность за рулем: в этот период увеличивается риск аварий.

Как встретить Новый год в условиях ретроградного Меркурия

Лучше отдать предпочтение ярким нарядам — подойдут такие цвета, как фиолетовый, зеленый и иные сочные оттенки. Из блюд рекомендуется выбрать мясо, рыбу, свежие фрукты и овощи.

При этом следует ограничить употребление хлеба или вовсе отказаться от мучного. Не забудьте и об украшении дома: эксперты подчеркивают, что нужно акцентировать внимание на яркости и интересных деталях украшений.

От этого зависит привлечение удачи. Наиболее подходящие цвета для домашних декораций — зеленый, красный и золотой.

При этом, несмотря на то, что ретроградный Меркурий заканчивается 1 января, вышеуказанных советов стоит придерживаться еще два-три дня.

Ранее 5-tv.ru писал, почему нельзя выбрасывать елку сразу после Нового года.

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Цена ошибок очень высока: как правильно встретить Новый год в ретроградный Меркурий

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