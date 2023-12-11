Не выбрасывайте елку сразу после Нового года: плохая примета, которая работает

Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 5 0

Главный символ праздника рано или поздно приходит в негодность. Как же правильно распрощаться с зеленой красавицей?

Не выбрасывайте елку сразу после Нового года: плохая примета, которая работает

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

После празднования Нового года у многих возникает вопрос — когда следует убирать елку? Большинство людей оставляют новогодний декор до середины января, чтобы отпраздновать еще и Старый Новый год, а кто-то не торопится убирать украшения и в феврале.

Не нужно спешить

О том, когда именно правильно убирать новогоднюю елку, говорят приметы. Так, существует поверье, согласно которому елку действительно стоит убирать не раньше 14 января. Считается, что до этого момента ель притягивает положительную энергетику в дом.

Считается, что дерево важно разобрать до Крещения 19 января. По традиции, из дома выносили все атрибуты и украшения, оставшиеся от Нового года и Рождества. Крещение считалось одним из самых главных православных праздников, поэтому эти традиции чтили гораздо строже. Вместе с уборкой украшений нужно было привести в дом порядок перед крещением. Разбор елки ознаменовывал окончание периода святок.

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А вот система феншуй говорит о том, что ель должна оставаться в доме до наступления китайского Нового года, который отмечают в феврале. Живая ель столько не простоит, поэтому эксперты рекомендуют на ее место поставить растение, а к потолку прикрепить украшение золотого или красного цвета, чтобы привлечь благополучие и финансы в дом, пишет rambler.

Также можно руководствоваться знаками, которые подает само дерево. Елка может сигнализировать о том, что его надо убирать. Так, это может случиться, если кончики веток ели стали коричневыми, с нее начали падать игрушки или начал расслаиваться ствол. Эти незначительные знаки говорят о том, что дерево взяло достаточно негативной энергии от семьи и готово освободить ее от всего плохого в новом году.

Кстати, неправильным считается выкидывать живую елку в урну, так можно выкинуть счастье на год. Правильнее рубить ель и сжигать ее.

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