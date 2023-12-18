Уголовное дело возбудили в отношении писателя Бориса Акунина*

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 48 0

Недавно он был внесен в перечень террористов и экстремистов.

Уголовное дело возбудили в отношении писателя Бориса Акунина*

Фото: Галкин Николай / ТАСС

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В отношении писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили. — Прим. ред.) возбудили уголовное дело. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По предварительным данным, против писателя возбуждено уголовное дело по статье 280.3. Речь идет о публичных заявлениях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ).

Недавно Акунина внесли в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору. Кроме того, в России он признан иностранным агентом.

Борис Акунин несколько лет живет за границей. Недавно издательство АСТ сообщило, что не будет выпускать его книги до правовой оценки политических высказываний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минюст РФ обновил список лиц и организаций, признанных в стране иноагентами.

* — признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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Уголовное дело возбудили в отношении писателя Бориса Акунина*

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