Уголовное дело возбудили в отношении писателя Бориса Акунина*

В отношении писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили. — Прим. ред.) возбудили уголовное дело. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По предварительным данным, против писателя возбуждено уголовное дело по статье 280.3. Речь идет о публичных заявлениях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ).

Недавно Акунина внесли в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору. Кроме того, в России он признан иностранным агентом.

Борис Акунин несколько лет живет за границей. Недавно издательство АСТ сообщило, что не будет выпускать его книги до правовой оценки политических высказываний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минюст РФ обновил список лиц и организаций, признанных в стране иноагентами.

* — признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму