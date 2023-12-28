«Вечер ностальгии»: Александр Киреев спел хиты времен «Фабрики звезд»

На своем сольнике певец с участницами группы «Тутси» представил ремейк песни «Саша + Маша».

Александр Киреев спел хиты времен «Фабрики звезд» и представил новые композиции на своем сольном концерте, который прошел 2 декабря в Omega Rooftop. Поддержать артиста и предаться приятным воспоминаниям пришли Никита Малинин, Юлия Михальчик и солистки группы «Тутси».

«Сегодня будет вечер, с одной стороны, творческий, вечер ностальгии, вечер музыки. Конечно, мы вспомним самые яркие и важные для меня хиты периода «Фабрики звезд». Я покажу также песни, которые выходили позже, и сегодня еще будет две премьеры: видеоклип на ремейк «Саша + Маша», который мы сделали с девочками из «Тутси», мы ее исполним естественно еще вживую, и будет еще одна песня, которую я представлю впервые. Называется она «Тебя одну», — эксклюзивно рассказал Александр Киреев корреспонденту 5-tv.ru.

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Певец выступает редко, но метко. Если одни кричат о важности трудолюбия, лишь благодаря которому можно достичь высот, то другие, наоборот, убеждены, что творчество, поставленное на конвейер, становится масс-маркетом.

«Творческие порывы не всегда бывают, что из тебя постоянно прет, и ты можешь писать, что-то делать. Бывают паузы по несколько лет, это абсолютно нормально, я считаю. <…> Например, я могу каждый день писать песни, их выпускать, у меня есть домашняя студия, но это будет такое… Должно же что-то прийти в тебя, ты должен почувствовать. Ежедневно можно повышать свою квалификацию, что-то изучать, сидеть с эквалайзерами, что-то пробовать, что-то экспериментировать», — уверен Никита Малинин.

Подобного мнения придерживается и Юлия Михальчик.

«Если творчество встает на путь конвейера, оно никогда не будет очень успешным, на мой взгляд. Оно будет быстротечным, станет быстрой жвачкой, которая, к сожалению, будет утрачивать свой вкус быстро», — убеждена певица.

Спустя 20 лет после окончания проекта Александр Киреев по-прежнему поддерживает связь с бывшими «фабрикантами». Участница группы «Тутси» Мария Вебер и вовсе уверяет, что после стольких лет существования их дружеских и рабочих отношений они стали одной семьей.

«Саша уже наш брат!» — отмечает певица.

«Мы на самом деле безумно рады, что наш Саша Киреев наконец-то решился на этот концерт, потому что его голос любят. Он уникальный. Поэтому счастье огромное, что он сегодня собрал такой большой зал, и я уверена, что этот концерт будет не последним», — считает Олеся Ярославская.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Михальчик вышла в свет на последних месяцах беременности.