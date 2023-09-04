«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 23 0

В начале нулевых синеглазый брюнет покорил сердца девушек. Его медленные композиции были в плейлистах диджеев всех дискотек, а фото украшали обложки тетрадей и дневников.

Фото, видео: Личный архив Александра Киреева; 5-tv.ru

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Александр Киреев, фабрикант 3-го сезона легендарного музыкального проекта. Покорять столицу из южного города Алушта юноша приехал в 19 лет. Первые годы работал в ресторане, исполняя хиты, как российских, так и западных артистов, а потом, как это часто бывает, за компанию пришел на кастинг «Фабрики звезд».

«Все, для тебя игра началась!» — сказала тогда ему не прошедшая отбор подруга.

В интервью автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светлане Шевченко певец, музыкант, бизнесмен и счастливый семьянин Александр Киреев признался, что участие в телепроекте дало огромный старт как артисту и колоссальный опыт.

«Фишка и прелесть „Фабрики“ была в том, что там создавались песни, там создавались голоса», — признается Киреев.

О южноморском детстве, первой работе, становлении в профессии, участии в «Фабрике звезд», а также о том, почему ушел со сцены на долгие десять лет, обиде на продюсеров, семье, любви и планах на будущее Александра Киреева смотрите в видеоверсии интервью, а также в последующих новостях на сайте 5-tv.ru.

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«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

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