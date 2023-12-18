Силуанов отметил устойчивость экономик России и Китая

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Объем торговли между странами продолжает расти — достиг рекордных 218 миллиардов долларов.

Фото, видео: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС; 5-tv.ru

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Россия и Китай создали необходимую расчетную инфраструктуру и наладили расчеты в национальных валютах. Объем торговли между нашими странами растет, что свидетельствует об устойчивости экономик двух государств. Об этом руководитель российского министерства финансов Антон Силуанов заявил на встрече с китайским коллегой в Пекине.

По его словам, за период с января по ноябрь товарооборот между нашими странами вырос почти на 27% и достиг рекордных 218 миллиардов долларов.

«Значительно увеличился в нашу страну импорт товаров из Китая, что для нас крайне важно. Важно так же, что в нашей торговле более 90% товарооборота осуществляется в национальных валютах, в китайских юанях и российских рублях, Создана и необходима расчетная инфраструктура, которая обеспечивает взаимную торговлю», — сказал Силуанов.

Министр финансов также подчеркнул, что Россия и Китай должны усилить финансовое сотрудничество в рамках БРИКС. Партнерство позволит странам, входящим в объединение, быстрее уйти от финансовой схемы, которую навязывает Запад. К тому же для многих она стала уже невыгодной.

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