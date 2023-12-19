«Когда ресурсы пошли на убыль»: как избежать эмоционального истощения

Конец года для современного человека — это аврал на работе, головная боль от навалившихся дел и плохое настроение. Как уберечь себя от выгорания и что делать, если уже «дошел до точки»?

В современном ритме жизни эмоциональное выгорание — одна из частых проблем, которая преследует, пожалуй, каждого второго жителя мегаполиса. Как избавиться от синдрома усталости и войти в Новый 2024 год в гармонии с собой, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала вице-чемпионка мира по бодибилдингу, спортивный психолог Элеонора Алибаева.

Эмоциональное истощение

Последние месяцы года — самые опасные с точки зрения эмоционального истощения человека. Короткий световой день и преимущественно пасмурная погода влияет на настроение не лучшим образом, а катастрофическая нехватка витамина D способствует быстрой утомляемости. К тому же, конец года традиционно сопровождается настоящим авралом на работе. По словам специалиста, все эти факторы могут привести к внутреннему истощению, что в итоге чревато массой проблем.

Самые частые из них:

Нервный срыв;

Обострение хронических заболеваний;

Психосоматические расстройства;

Депрессия;

Зависимости: алкоголь, курение, сладкое.

Психолог называет несколько этапов, через которые человек проходит на пути к эмоциональному истощению. Первый этап — «все могу», когда человек максимально воодушевлен, горит своим делом, забыв обо всем на свете. Второй, наоборот, звучит как «через не могу».

«Это тот самый момент, когда человек уже понимает, что его ресурсы пошли на убыль, но заставляет себя не сдаваться, чтобы не упасть в глаза других или не подвести кого-то», — объясняет Элеонора Алибаева.

Третья стадия, на которую указывает специалист, — чрезмерная эмоциональность. На этом этапе можно заметить повышенную раздражительность человека, даже агрессивность. При этом он может уклоняться от общения, одновременно проявляя тревогу, злость, страхи или ненужную суету.

«Далее — деструктивное поведение. Падает работоспособность, творческое мышление на нуле, мир представляется в черно-белых красках. Начинает проявляться психосоматика: расстройство пищеварения, бессонница, расстройство аппетита», — говорит специалист.

И заключительный симптом, когда человек находится буквально в шаге от эмоционального истощения — отчаяние, которое сопровождается полным разочарованием в своей деятельности, а также ощущением, что все было напрасно и не нужно, обесценивание, суицидальные мысли.

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Как избавиться от эмоционального выгорания

Элеонора Алибаева напоминает: даже из самой сложной ситуации существует выход и эмоциональное истощение исключением не является.

«Нужно лишь поменять лампочку — вспомнить о себе, отдохнуть, сменить обстановку вокруг. Порой достаточно одной прогулки на свежем воздухе, но иногда, если вовремя не „выдернуть“ себя из такого состояния, можно дойти и до психотерапевта», — советует спортивный психолог.

При этом, по мнению Алибаевой, лучшей профилактикой эмоционального истощения будут физические нагрузки и спорт. Специалист опирается, в том числе, на личный опыт.

«Спорт — мой личный лайфхак и неоднократно спасал меня и близких от осенне-зимней хандры, апатии и тревоги. Хочу сразу предупредить, в осенне-зимних нагрузках, не допустима спешка и гонка, все физические занятия должны приносить истинное удовольствие. Поэтому какие-то четкие ограничения на осенне-зимний период тренировок я не выношу — можно заниматься утром, можно вечером, через день или три раза в неделю — важно, как вы себя чувствуете при этом», — объясняет Алибаева.

Занятия спортом для возврата в гармонию

Чтобы избавиться от грустных мыслей, терзающих человека, а также обрести внутренний покой и гармонию, спортивный психолог советует, например, заниматься ходьбой. Можно просто прогуливаться, уделяя этому около часа в день, а можно осваивать скандинавскую ходьбу. Свежий воздух и правильное дыхание наведут в голове порядок, а тренировка мышц ног, само собой, позитивно скажется на общем состоянии.

Также стоит обратить на танцевальные занятия. Элеонора Алибаева уверена, что музыка всегда отвлекает от плохих мыслей, а если еще при этом позволить своему телу расслабиться, а может заодно разучить пару-тройку новых движений, то о депрессии не может быть и речи.

«А занятия йогой помогают успокоить ум, расслабиться, обрести баланс. Более того при регулярных занятиях хорошо подтягивается все тело. Плюс занятий — нет излишнего перенапряжения», — подчеркивает специалист.

Также эксперт советует попробовать плавание, которое не только помогает избавиться от лишних стрессов, но и переключиться с проблем насущных на что-то более приятное. При правильном дыхании и отточенности движений руками и ногами плавание превращается в отличный вид спорта, который снимает напряжение и подтягивает физические навыки.

Кроме того, положительные эмоции принесут активные виды спорта, которые знакомы с детства — коньки и лыжи.

Но, самое главное, по мнению специалиста, — это не забывать о собственных потребностях.

«Не старайтесь сделать все дела „на отлично“. Некоторым из них вполне подойдет статус „хорошо“. Не спешите успеть сделать все: научитесь выделять главное. Это тот самый случай, когда иногда можно „отложить на завтра“. Находите время на себя: спорт, релакс, хобби, занятие, которое именно вам по душе. Не пренебрегайте этим и всегда выделяйте время на себя любимых», — резюмирует Элеонора Алибаева.

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