«Хотите уходить в негатив?» — где взять энергию в новогодние праздники

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 13 0

Психолог Гарбажа: любимое дело отлично наполняет энергией

«Хотите уходить в негатив?» — где взять энергию в новогодние праздники

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Novikov

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Как убрать усталость перед наступлением 2024-го?

В конце года сил не остается практически ни на что. А суета в канун Нового года утомляет еще больше: сказываются то необходимость сдачи отчетов, то длинные пробки из-за снегопада.

Как обогатиться энергией и начать новый рабочий год полными сил, изданию dni.ru рассказала психолог и консультант по личностному развитию Марина Гарбажа. Для начала специалист рекомендовала определить, куда именно тратятся силы.

Может, вы занимаетесь слишком многими вещами одновременно и ни одно не можете завершить. Или, вероятно, делаете то, что не по душе.

Где брать энергию

Нужно помнить, что у вас всегда есть выбор. Человек сам решает, быть агрессивным или оставаться с хорошим эмоциональным фоном.

Как только у вас начинают появляться негативные мысли, нужно спросить себя: «А ваша ли эта мысль? Хотите ли вы уходить в негатив оставаться в нем?» Также необходимо с умом расставлять приоритеты.

В жизни есть множество людей и дел, для которых требуются ваши время, внимание и силы. Нужно тщательно обдумать, что является наиболее ценным и приоритетным.

Кроме того, психолог призвала начать планировать свое время, энергию и дела. Так всегда под рукой будет четкий план, и вы будете знать куда и зачем идете.

Вы всегда сможете обратиться к первоначальным целям и настроиться на верный курс. Вместе с тем наполниться энергией помогут любимые дела, хобби.

Ведь ничто не заряжает энергией так, как любимое дело и люди. Например, можно провести вечер в кругу семьи, сходить на любимый спектакль, почитать книгу и наконец, дописать картину.

«Занимайтесь теми делами, в которые вы не только вкладываете силы, но и от которых получаете много энергии и вдохновения», — заключила Гарбажа.

Ранее 5-tv.ru писал, как избежать депрессии после Нового года.

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