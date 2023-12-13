Психолог Гарбажа: любимое дело отлично наполняет энергией
Фото: www.globallookpress.com / Alexander Novikov
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Как убрать усталость перед наступлением 2024-го?
В конце года сил не остается практически ни на что. А суета в канун Нового года утомляет еще больше: сказываются то необходимость сдачи отчетов, то длинные пробки из-за снегопада.
Как обогатиться энергией и начать новый рабочий год полными сил, изданию dni.ru рассказала психолог и консультант по личностному развитию Марина Гарбажа. Для начала специалист рекомендовала определить, куда именно тратятся силы.
Может, вы занимаетесь слишком многими вещами одновременно и ни одно не можете завершить. Или, вероятно, делаете то, что не по душе.
Где брать энергию
Нужно помнить, что у вас всегда есть выбор. Человек сам решает, быть агрессивным или оставаться с хорошим эмоциональным фоном.
Как только у вас начинают появляться негативные мысли, нужно спросить себя: «А ваша ли эта мысль? Хотите ли вы уходить в негатив оставаться в нем?» Также необходимо с умом расставлять приоритеты.
В жизни есть множество людей и дел, для которых требуются ваши время, внимание и силы. Нужно тщательно обдумать, что является наиболее ценным и приоритетным.
Кроме того, психолог призвала начать планировать свое время, энергию и дела. Так всегда под рукой будет четкий план, и вы будете знать куда и зачем идете.
Вы всегда сможете обратиться к первоначальным целям и настроиться на верный курс. Вместе с тем наполниться энергией помогут любимые дела, хобби.
Ведь ничто не заряжает энергией так, как любимое дело и люди. Например, можно провести вечер в кругу семьи, сходить на любимый спектакль, почитать книгу и наконец, дописать картину.
«Занимайтесь теми делами, в которые вы не только вкладываете силы, но и от которых получаете много энергии и вдохновения», — заключила Гарбажа.
Ранее 5-tv.ru писал, как избежать депрессии после Нового года.
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