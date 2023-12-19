«Династии Канга» не быть: почему Marvel уволила актера Джонатана Мэйджорса

|
Евгения Романова
Евгения Романова 47 0

Marvel уволила Джонатана Мэйджорса, исполнившего роль Канга в сериале «Локи»

«Династии Канга» не быть: почему Marvel уволила актера Джонатана Мэйджорса

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Dave Bedrosian

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Накануне суд присяжных признал его виновным в совершении преступления.

Marvel Studios уволила актера Джонатана Мэйджорса, который сыграл роль Канга Завоевателя в киновселенной. Решение было принято после того, как его признали виновным в нападении на бывшую девушку Грейс Джаббари. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Все произошло в марте 2023 года. Мэйджорс сам позвонил в службу 911 и сообщил, что нашел свою бывшую в их совместной квартире без сознания. В ходе осмотра тела правоохранители нашли у девушки телесные повреждения, в том числе ушибленный и сломанный палец, а также порез за ухом. Сам актер не признавался в своей причастности. 25 марта его задержали.

18 декабря суд присяжных признал Мэйджорса виновным в нападении третьей степени и преследовании своей бывшей дамы сердуа. Актер продолжает отрицать свою вину. Приговор Мэйджорсу вынесут 6 февраля 2024 года. Ему грозит наказание в виде до одного года лишения свободы.

Джонатан Мэйджорс известен по роли Канга Завоевателя в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Он также сыграл «Того, кто остается» в первых двух сезонах сериала «Локи». Планировалось, что Мэйджорс снимется и в картине «Мстители: Династия Канга», премьера должна была выйти 2 мая 2025 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья Депардье назвала «беспрецедентным заговором» обвинения в домогательствах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что

+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.42
0.72 98.76
0.34
Большой Таро-прогноз — 2024: что ждет каждый знак зодиака в Новом году

Последние новости

11:01
«Понятия не имели»: боевик ВСУ раскрыл подробности подготовки к контрнаступлению
11:00
Три беспилотника сбили за утро над Брянской областью
10:47
Подчеркнуть достоинства: как накраситься на новогодний корпоратив
10:46
Как накрыть новогодний стол на разный бюджет: ТОП идей для меню
10:37
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Китае
10:37
Лещенко и Винокур: как всего один розыгрыш привел к 54 годам дружбы

Сейчас читают

Нефть подпрыгнула из-за плохой погоды в России и атак хуситов в Красном море
Врач Кадрия Валеева рассказала, сколько рюмок не страшат ВОЗ
Часы для грусти: психолог рассказал, как пережить расставание
Хромал и с трудом передвигался: Буйнов напугал народ внешним видом на публике

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам