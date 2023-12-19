Семья Депардье назвала «беспрецедентным заговором» обвинения в домогательствах

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 20 0

Из-за секс-скандала знаменитый артист отказался от ордена Почетного легиона и передал его «в распоряжение» министра культуры Франции.

Семья Депардье назвала «беспрецедентным заговором» обвинения в домогательствах

Фото: www.globallookpress.com / Frederic Kern

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Французский актер Жерар Депардье обвиняется в сексуальных домогательствах, почти полтора десятка женщин утверждают, что стали его жертвами. Родственники артиста возмущены атакой на него, они обратились к общественности в открытом письме, назвав происходящее намеренным заговором с целью дискредитации и «ужасающим коллективным безумием».

Близкие подчеркнули, что даже наедине со своими детьми Депардье проявляет неизменную скромность, а порой и вовсе ведет себя «как ханжа». Как сообщается в материале Agence France-Presse (AFP), члены семьи знаменитости утверждают, что готовы поручиться за каждое слово в своем письме и данные актеру характеристики. Как бы дерзко порой ни высказывался артист, это не причина для столь серьезных подозрений.

«Конечно, нас часто шокируют комментарии Жерара, но наш отец/дедушка/дядя стал объектом беспрецедентного заговора. Использовать словесные провокации Жерара для подкрепления других (пока необоснованных) обвинений крайне нечестно», — отмечает семья Депардье.

Весной 13 актрис и моделей из Франции заявили, что подверглись сексуальным домогательствам со стороны кинозвезды. Согласно обвинениям, это происходило на протяжении многих лет, с 2004 по 2033 годы, прямо на съемочной площадке. Примечательно, что ни одна из называющих себя пострадавшей не обратилась в полицию. Недавно на экраны вышел документальный фильм, в котором рассказывается о новом эпизоде харассмента. Вскоре после премьеры на национальном канале France Télévisions были запрещены все картины с Депардье.

По данным AFP, на фоне скандала и связанных с ним публичных обсуждений артист отказался от высшей награды Франции — ордена Почетного легиона. Пресс-релиз, в котором упоминается премия, составили и направили в агентство адвокаты знаменитости. Орден, как отмечается в тексте, Жерар Депардье отдал «в распоряжение» министру культуры страны Риме Абдул-Малак. Глава ведомства ранее призвала Совет ордена Почетного легиона оценить приписываемые актеру действия.

По мнению представителей интересов Депардье, Абдул-Малак нанесла еще один удар по «без того мучительной презумпции невиновности» своими агитациями. Что же касается документального фильма о неподтвержденных злодеяниях артиста, он называется «Дополнительное расследование», его адвокаты называют спорным и сомнительным шоу, транслирующим материалы, «снятые в сфере интимного и частного».

Ранее, писал 5-tv.ru, обвинившая Депардье в сексуальном насилии актриса покончила с собой. В день, когда на местном телевидении показали тот самый фильм о секс-скандале.

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