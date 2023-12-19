Обыски прошли в издательстве, выпускающем книги Бориса Акунина*

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 30 0

Следственный комитет проводит обыски в издательстве, выпускающем книги Акунина*

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

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Писатель днем ранее был внесен в реестр террористов и экстремистов.

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в московское издательство «Захаров», которое более 30 лет выпускает книги Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили. — Прим. ред.). Кадры с места появились в распоряжении 5-tv.ru.

Обыски проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Акунина по статьям «оправдание терроризма» и «распространение ложной информации о ВС РФ». В официальном Telegram-канале издательства сообщили, что ключи от склада, где хранятся книги Акунина, сотрудники предоставлять отказываются.

«Хотя если в книгах нет экстремизма или соответствующих призывов и т. д., нет оснований для их запрета. Ключ не отдаем. Грозят тем, что будут вскрывать двери. Пусть вскрывают!» — написал представитель организации.

Также в издательстве утверждают, что у сотрудников изъяли телефоны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что уголовное дело возбудили в отношении писателя Бориса Акунина.

* — признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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Обыски прошли в издательстве, выпускающем книги Бориса Акунина*

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