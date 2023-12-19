Первая партия яиц из Азербайджана поступила в Россию

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 45 0

Когда цены на этот продукт начнут снижаться?

Первая партия яиц из Азербайджана поступила в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams - Funkystock

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Первая партия куриного яйца из Азербайджана ввезена в Россию, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Отмечается, что первая партия была ввезена через пункт пропуска «Яраг — Казмаляр» в количестве 36 тонн — 612 тысяч штук.

Рост цен на куриные яйца составил 40%, а в некоторых регионах РФ даже выше. По словам Владимира Путина, это связано с двумя факторами: спрос превысил предложение, а импорт не был открыт вовремя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россию освободят от пошлины на импорт куриных яиц. Их будут ввозить без пошлины с 1 января 2024 года. Тарифная льгота будет краткосрочной и продлится до 30 июня. Ожидается, что за это время в страну привезут до 1,2 миллиарда яиц.

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