Первая партия яиц из Азербайджана поступила в Россию

Первая партия куриного яйца из Азербайджана ввезена в Россию, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Отмечается, что первая партия была ввезена через пункт пропуска «Яраг — Казмаляр» в количестве 36 тонн — 612 тысяч штук.

Рост цен на куриные яйца составил 40%, а в некоторых регионах РФ даже выше. По словам Владимира Путина, это связано с двумя факторами: спрос превысил предложение, а импорт не был открыт вовремя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россию освободят от пошлины на импорт куриных яиц. Их будут ввозить без пошлины с 1 января 2024 года. Тарифная льгота будет краткосрочной и продлится до 30 июня. Ожидается, что за это время в страну привезут до 1,2 миллиарда яиц.