Владимир Путин о защите интересов России: «Пойдем до конца»

Путин заявил о намерении идти до конца в защите интересов России
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
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Президент РФ отметил, что он, как и другие граждане страны, готовы защищать Родину во что бы то ни стало.
Владимир Путин убежден, что все, в том числе и он сам, пойдут ради защиты интересов России до конца. Об этом президент РФ заявил во время разговора с российскими военнослужащими, награжденными звездами Героя РФ.
Бойцы, отличившиеся на СВО, выразили готовность продолжать защищать Родину во что бы то ни стало.
«Я хотел передать вам слова ребят из моего батальона. Мы очень сильно благодарны за то, что вы дали нам шанс проявиться, и мы проявляемся, и будем идти до конца», — сказал в разговоре с Путиным один из бойцов.
После этого российский лидер подчеркнул: защита страны — это настоящая награда.
«Родина всем нам дала возможность и наградила нас с вами возможностью поработать на нашу страну. Это — награда со стороны Родины для каждого из наc. Мы все с вами, и я в том числе, все пойдем до конца, защищая интересы страны», — сказал Владимир Путин.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия добьется всех поставленных целей в СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время награждения Героев РФ.
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