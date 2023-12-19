«Знаю настрой»: Путин заявил, что Россия добьется всех поставленных целей в СВО

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Евгения Романова
Евгения Романова 16 0

Путин: РФ добьется всех целей в СВО, защитит свой суверенитет и безопасность

Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Участники спецоперации преодолевают серьезные испытания в зоне боевых действий.

Наша страна сможет добиться всех целей в ходе спецоперации на Украине, а также защитить свой суверенитет и безопасность. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе награждения Героев РФ.

«Знаю ваш настрой, настрой всех наших бойцов и командиров. И потому уверен — всех поставленных целей мы обязательно добьемся, надежно защитим наш суверенитет и безопасность Родины», — сказал он.

Путин подчеркнул, что вся Россия и ее население гордятся военными, участвующими в спецоперации на Украине. Они находятся в сложной боевой обстановке и преодолевают серьезные испытания.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад «переиграл» Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года.

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