На круги своя: когда в Москву и Петербург вернется зима

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 19 0

В Москве и Петербурге похолодает к выходным

На круги своя: когда в Москву и Петербург вернется зима

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Тема:
Погода

Синоптик спрогнозировал погоду до конца года.

Конец декабря порадовал жителей Москвы и Петербурга несвойственной для зимы погодой. Оттепель неожиданно пришла на смену морозам. Но как долго она будет продолжаться?

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, похолодает уже к ближайшим выходным.

Специалист рассказал «Известиям», что зимняя погода вернется в Москву в воскресенье, 24 декабря. А в Петербург на день раньше, в субботу. В эти дни в городах ожидается снег и понижение температуры до минус двух-четырех градусов.

Шувалов также не стал браться прогнозировать точную погоду на Новый год. Но не исключил, что в новогоднюю ночь морозы усилятся до минус 15-20 градусов. Однако более вероятно, что вплоть до первых чисел января сохранится около минус трех-восьми градусов, заключил эксперт.

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