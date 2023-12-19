Магия зимнего солнцестояния: как в ночь с 21 на 22 декабря 2023 притянуть успех и удачу

Ежегодно в ночь с 21 на 22 декабря на Землю спускается самая длинная ночь в году, а солнечный день сокращается до минимальных значений, знаменуя наступление астрономической зимы. После чего начинает понемногу увеличиваться — с каждым днем закат наступает на несколько минут позже.

Во многих культурах зимнему солнцестоянию уделяют особое внимание. Считается, что любые действия, предпринятые в эту дату, носят кармический характер. О том, что нужно делать 22 декабря, чтобы привлечь в свою жизнь успех и удачу, и как данное явление отразиться в жизни многих, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Елена Негрей.

Что такое зимнее солнцестояние

Зимнее солнцестояние — это явление, при котором на северном полушарии Земли наступает самый короткий день и самая длинная ночь. Солнце достигает своей самой низкой точки на небосклоне, из-за чего в некоторых регионах, например, в Мурманске, не светлеет вовсе — город погружается в долгую полярную ночь, длящуюся более суток.

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С точки зрения астрономии, именно в период с 21 по 23 декабря на Земле наступает настоящая зима. Однако дата нередко сдвигается из-за високосного года. Так, например, в 2080 явление должно произойти немногим раньше — 20 декабря, а на 23 число выпадет лишь в далеком и необозримом будущем — 2303 году.

В 2023-м зимнее солнцестояние состоится 22 декабря в 06 часов 27 минут по московскому времени. Явление имеет большое значение для многих культур. На протяжении веков различные народы по всему миру в этот день устраивали празднества и проводили обряды. Особенный кармический характер позволял с легкостью начинать все с чистого листа, планировать долгосрочные цели и даже загадывать желания на следующий год.

Каким будет день зимнего солнцестояния в 2023 по прогнозам астрологов

Неспроста во многих культурах зимнее солнцестояние связывают с фундаментальными планами и постановкой серьезных целей. Именно в этот период с 21 на 22 декабря происходят значительные изменения на небосводе — наступает сезон Козерога.

Земной знак зодиака всегда отличался основательностью и упорством в достижении задуманного. Поэтому любые затеи, предпринятые в данный период, с большой долей вероятностью будут успешно завершены.

«С точки зрения астрологии, это один из самых мощных и благоприятных, надежных дней зимы. Причина: именно сегодня небо делает нам настоящий подарок. Солнце с Луной сильны и дарят нам гармонию души и тела, взаимосвязь женской и мужской энергии», — поясняет специалист.

Поэтому на эту дату желательно спланировать важные задачи — начало здорового образа жизни, диету, новые полезные привычки, хобби. Все это с течением времени принесет заметные результаты. Тем более, что Солнце в этот день образует позитивную конфигурацию с Сатурном — планетой дисциплины и кармы.

Даже ретроградному Меркурию не удастся помешать волшебству зимнего солнцестояния.

«Он поможет нам пересмотреть, что ранее у нас не получалось. И, сделав правильные соответствующие выводы, исправить ситуацию в нужную для нас сторону, запустив проекты, и навсегда закрепить хорошие привычки», — подчеркнула эксперт.

Традиции и приметы зимнего солнцестояния

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Во времена язычества на Руси особое внимание уделялось погодным изменениям, поведению животных и временам года. Наступление зимы в жизни славян играло значительную роль — в это время пристально следили за здоровьем и бытом. Всячески задабривали богов, дабы благополучно и спокойно пережить воцарявшиеся на долгие месяцы холод и мрак.

После принятия христианства зимнее солнцестояние стало совпадать с днем православного святого Спиридона Тримифунтского, которого в народе называли Солнцеворотом.

Празднество никогда не обходилось без разведения костров, символизирующих Солнце, которое уже совсем скоро должно прийти и отогреть землю после долгих заморозок. Также в эти дни старались избегать походов на охоту — слишком велик был риск встретить в лесу неожиданно проснувшегося медведя-шатуна.

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Приметы на день зимнего солнцестояния 22 декабря

Если в день зимнего солнцестояния установится холодная и ветреная погода, то зима будет снежной и морозной.

Если в солнцеворот, наоборот, погода спокойная, а небо ясное, то такая же погода сохранится до Святок — 6 декабря.

Направление ветра, которое установится 21–22 декабря, не будет меняться вплоть до весеннего равноденствия — 20 марта.

Появление инея на деревьях в этот день — к богатому урожаю в следующем году.

Пасмурная погода — к ранней весне, а ясная, наоборот, — затяжной зиме.

Как правильно отмечать день зимнего солнцестояния

Некоторые обряды, которые пользовались популярностью на Руси, можно провести и сегодня. Наиболее действенные ритуалы связаны с огнем — главным символом Солнца.

Для того, чтобы в день зимнего солнцестояния загадать желание, нужно:

Взять листок бумаги и написать на нем сокровенную мечту. Сжечь лист дотла. Образовавшийся пепел аккуратно собрать и развеять по ветру.

Другой не менее интересный способ связан с земледелием. Для его выполнения нужно посадить семечко растения и тщательно ухаживать вплоть до наступления весны. Проклюнувшиеся побеги затем высадить на улице. Это поможет взрастить все задуманные планы и успешно претворить в жизнь.

Уж чего точно делать в эту дату нельзя — устраивать шумные гуляния. Согласно верованию славян, духи, выходящие в самую темную ночь в году погулять по миру живых, могут услышать шум и веселье, и прийти в дом, чтобы испортить праздник. Поэтому ночь с 21 на 22 декабря лучше провести в тишине и покое.

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Как и когда отмечают день зимнего солнцестояния в разных странах

Крайне схожий праздник — Дунчжи, что в переводе буквально «Вершина зимы» — в эти же даты чествуют в Поднебесной. Однако, в отличие от славян, связывают не с огнем, а субстанциями «инь» и «янь» и идеальным балансом, который образует их слияние.

Китайцы верят, что начиная с 22 декабря энергия «янь», которую традиционно связывают с мужским началом, начинает расти и крепнуть, полностью расцветая с приходом весны.

Не менее занимательно 22 декабря проводят их ближайшие соседи — японцы. У них праздник в честь зимнего солнцестояния называется — Тодзи. В этот день жители страны восходящего Солнца принимают ванну с цитрусами юзу (декоративный лимон). Согласно старым поверьям, это помогает укрепить дух и тело, дабы не болеть в грядущем году.

В Исландии в это время празднуют «Йоль», что со скандинавского «колесо». Как и славяне, в далеком прошлом они жгли костры и старались проводить самую длинную ночь в году в окружении близких людей. Однако главным символом Солнца у северян было далеко не пламя, а яблоко. Его вместе со стеблями пшеницы и ветками гвоздики дарили детям, которые традиционно ходили по соседям и желали тем семейного тепла и благополучия.