Несколько человек отравились угарным газом при пожарах в Иркутской области

В городе Усть-Куте Иркутской области этой ночью произошли сразу два пожара. Загорелись деревянные многоквартирные дома — в обоих случаях причиной стало короткое замыкание.

Пострадали мужчина и женщина, у них ожоги и отравление угарным газом. Местная администрация сейчас решает, где разместить жильцов сгоревших квартир.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Апраксином дворе в Петербурге вспыхнул склад с текстилем. Огонь моментально распространился на площади 150 квадратных метров.

Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Из опасной зоны эвакуировали 20 человек.

Чтобы локализовать пламя, спасателям понадобилось 4,5 часа. Размер ущерба еще только предстоит установить.