Сильный пожар вспыхнул в Апраксином дворе в центре Петербурга

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Огонь моментально распространился на площади 150 квадратных метров.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

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Крупный пожар в центре Петербурга — в Апраксином дворе вспыхнул склад с текстилем. Огонь моментально распространился на площади 150 квадратных метров.

Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Из опасной зоны эвакуировали 20 человек.

Чтобы локализовать пламя, спасателям понадобилось 4,5 часа. Размер ущерба еще только предстоит установить.

Добавим, что Апраксин двор — это один из крупнейших исторических торговых центров Петербурга. Он входит в список объектов культурного наследия регионального значения.

Ранее 5-tv.ru писал, что крупный пожар потушили в Ростове-на-Дону. Огонь вспыхнул на одном из местных рынков, неподалеку от жилых домов.

Пламя распространялось с такой скоростью, что очень быстро охватило все павильоны с товарами на миллионы рублей. 

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