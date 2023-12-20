«Не уговоришь»: Муцениеце обиделась на маму из-за квартиры в Латвии

Актриса приехала к родительнице в гости и ужаснулась.

Агата Муцениеце навестила маму в родной Риге и показала подписчикам ее квартиру. В своем личном блоге актриса посетовала на то, что жилищу нужен капитальный ремонт, а родительница категорически против.

«Целый разговор с мамой про кухню. Мам, ну представь, что мы тебе поменяем плитку, поставим шкафы… Почему-то людей не уговоришь никогда на перемены», — пожаловалась Муцениеце.

Также артистка ответила на слухи о своей эмиграции. Она объяснила, что приехала в Латвию, чтобы навестить маму и переоформить просроченные документы, в том числе сделать паспорт сыну Тимофею, рожденному в браке с коллегой по цеху Павлом Прилучным.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный разошлись в 2020 году. Развод получился скандальным и полным конфликтов. Все это время актриса предпочитала не распространяться о личной жизни.

Возможно, за три года она не встретила того, кого захотела бы показать публике. Однако в декабре 2023-го знаменитость все же заинтриговала поклонников.

Муцениеце уже дважды посетила публичное мероприятие не одна, а в компании спутника. Впрочем, кто же он — возлюбленный или просто друг — пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агата Муцениеце провела год в полной трезвости.