«Стала выглядеть лучше на 40%»: Агата Муцениеце провела год в полной трезвости

Как отказ от алкоголя повлиял на жизнь актрисы?

Актриса Агата Муцениеце призналась, что в прошлый Новый год пообещала себе, что 2023-й станет для нее годом отказа от спиртного. Знаменитости удалось сдержать слово. В интервью на одном из YouTube-каналов экс-супруга Павла Прилучного рассказала, что уже через месяц жизни без алкоголя начала «выглядеть лучше на 40%».

По словам Муцениеце, она осознала, что при постоянном нахождении в трезвом состоянии работают другие энергии. Вместе с тем 34-летняя звезда кино подчеркнула, что впервые со своего совершеннолетия она прожила так долго без алкоголя.

«Когда исполняется 18 лет, и можно по закону пить спиртные напитки, каждый хоть раз в месяц пьет. Получается, что до этого года я реально трезвой целый год была только в детстве», — высказалась Агата.

Подводя итоги, она поделилась, что отказом от алкоголя ей удалось решить и проблему с отеками на лице. Также улучшилось настроение, повысилась работоспособность. Актриса рекомендовала тем, кто мечтает сбросить вес, отказаться от капучино и уделить время спорту, хотя бы дважды в неделю.

В этот Новый год знаменитость, по собственному признанию, позволит себе бокал шампанского.

Ранее 5-tv.ru писал, что Муцениеце показала, какой она была до свадьбы с Прилучным.