Подсолнух на флаге Киргизии сменится солнцем

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

Парламент Киргизии принял закон об изменении государственного флага

Подсолнух на флаге Киргизии сменится солнцем

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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Почему в стане приняли решение изменить государственный символ?

Парламент Киргизии принял во втором и третьем чтениях законопроект об изменении государственного флага. Об этом сообщает Akipress.

Авторами документа выступили спикер киргизского парламента Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов.

Нынешний флаг представляет собой красное полотно с солнечным диском. 40 лучей означают объединение древних племен. Внутри солнца изображен тундук — конструкция, которая венчает киргизскую юрту. Однако из-за изогнутых лучей люди часто интерпретируют это изображение как цветок подсолнуха или оборка юрты.

Авторы предложили сделать лучи прямыми. Поддержали проект закона 59 депутатов, а выступили против — пять.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на государственном гербе России у орла две головы и откуда он «прилетел».

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