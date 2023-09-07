Государственный герб России: почему у орла две головы и откуда он «прилетел»

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 42 0

Геральдист Комаровский: двуглавый орел на гербе РФ означает взгляд на Восток и Запад

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Вильф; Личный архив Ефима Комаровского; 5-tv.ru

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Главной загадкой российского герба является происхождение и значение его главного элемента — орла с двумя головами.

Официальный сайт Кремля начал свое преображение: первым шагом стало изменение иконки. Белый силуэт двуглавого орла на темно-синем фоне сменился золотым образом на белой подложке.

Двуглавый орел на гербе Российской Федерации появился во времена Византийской империи. О том, что означает этот символ и его цвет, а также об истории его возникновения в беседе с 5-tv.ru объяснил геральдист и историк Ефим Комаровский.

«Считается, что двуглавый орел пришел с Софьей Палеолог в Россию, как бы из Византии. В принципе, он изначально был золотым на красном поле, уже в те времена. Позже он сменил цвет на черный и уже на золотом поле», — объяснил эксперт.

Речь о том, что черным орла изображали только в императорский период, начиная с Петра I, а золотым он был и раньше — еще в XVII веке.

Как объяснил эксперт, бело-сине-красный флаг был еще до Петра I, который его уже официально утвердил как флаг торговых судов. Суда, которые ходили под этим знаменем, олицетворяли российскую государственность.

В дальнейшем этот флаг и стал национальным и государственным, а двуглавый орел пришел якобы из Византийской империи и очень удачно прижился на российской земле.

«Так повелось, что Россия приняла этот символ и сделала своим, грамотно обыграв историю того, что это взгляд и на Восток, и на Запад, потому что Россия расположена в этих полушариях посередине», — отметил Комаровский.

В 90-е годы, когда орла решили вернуть на герб, было предложено два варианта: императорский черный на золотом и золотой на красном поле, в пользу которого в итоге и сделали выбор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как россияне объединились вокруг главных символов страны.

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