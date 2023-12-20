«Удачи»: Брутян намекнула на причастность Муцениеце к своим неприятностям

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 37 0

Актриса Брутян сообщила о хакерской атаке на аккаунты в соцсетях

«Удачи»: Брутян намекнула на причастность Муцениеце к своим неприятностям

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Что произошло между бывшей и нынешней женой Прилучного?

Супруга актера Павла Прилучного Зепюр Брутян поведала о том, что подвергается атакам со стороны недоброжелателей, намекнув на причастность к происходящему экс-жены своего мужа Агаты Муцениеце. Об этом пишет портал 7Дней.ru.

Она уточнила, что ее к ее аккаунту в соцсетях едва не получили доступ хакеры. В результате расследования выяснилось, что злоумышленники работали с территории родного города Муцениеце, где она недавно побывала.

Брутян разместила скриншот с геоданными, по которым видно, что ее обидчики находятся в Риге. По словам Зепюр, за прошедшие сутки она получила несколько сообщений о запросах на получение доступа для входа в аккаунт.

«Даже не знаю, что сказать. Удачи», — высказалась она по поводу ситуации.

Муцениеце пока никак не отреагировала на заявления возлюбленной Прилучного. Многие уверены, что актриса вряд ли причастна к инциденту, ведь она публично всем намекнула, что у нее появился кавалер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Муцениеце вновь вышла в свет с богатым ресторатором.

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