Они встречаются? Муцениеце вновь вышла в свет с богатым ресторатором

Кем же приходится звезде ее состоятельный спутник?

Актриса Агата Муцениеце вновь появилась на публике в компании мужчины. Рядом с артисткой опять был известный ресторатор Владимир Перельман.

Окружающие заметили, как кавалер охотно позировал рядом с бывшей супругой актера Павла Прилучного и не сводил с нее глаз на протяжении всего мероприятия, пишет издание dni.ru. Муцениеце и Прилучный разошлись в 2020 году.

Развод получился скандальным и полным конфликтов. Все это время актриса предпочитала не распространяться о личной жизни.

Возможно, за три года она не встретила того, кого захотела бы показать публике. Однако в декабре 2023-го знаменитость все же заинтриговала поклонников.

Муцениеце уже дважды посетила публичное мероприятие не одна, а в компании спутника. Впрочем, кто же он — возлюбленный или просто друг — пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце провела год в полной трезвости.