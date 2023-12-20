В Госдуме объяснили, как будет увеличиваться численность армии России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 46 0

Картаполов сообщил о наращивании российских войск за счет контрактников

В Госдуме объяснили, как будет увеличиваться численность армии России

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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Изменения ранее анонсировал Сергей Шойгу, объясняя это ответом на внешние угрозы.

Численность российских войск планируется нарастить за счет военнослужащих по контракту. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Именно за счет контрактников», — прокомментировал он в беседе с журналистами.

Картаполов отметил, что к контрактникам относятся не только сержанты, матросы и старшины, но и генералы с офицерами. По его словам, набор по контракту поможет достичь поставленных целей, а в увеличении численности призыва срочников никакой необходимости нет.

Днем ранее, 19 декабря, министр оборон РФ Сергей Шойгу в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны анонсировал, что численность Вооруженных сил РФ будет доведена до 1,5 миллиона бойцов. По его словам, мера необходима на фоне появления внешних угроз.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шойгу рассказал, какую территорию освободила армия России в рамках спецоперации.

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