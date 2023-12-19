Шойгу рассказал, какую территорию освободила армия России в рамках спецоперации

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 91 0

Шойгу: ВС РФ освободили территорию в пять раз больше, чем занимали ДНР и ЛНР

Фото, видео: Река Александр / ТАСС ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Министр отчитался о достижениях ВС РФ за уходящий год.

Российские военные освободили значительную территорию в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Минобороны РФ на расширенной коллегии с президентом Владимиром Путиным.

«Начну с предварительных результатов специальной военной операции. Российскими группировками войск освобождена территория в пять раз больше, чем занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала спецоперации», — начал речь Шойгу.

По его словам, только в состав России вошли четыре новых региона общей площадью более 83 тысяч квадратных километров и с населением около пяти миллионов человек.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года референдумов. Так, «за» присоединение к стране отдали голоса 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% местных жителей, соответственно. Ряд стран отказался признавать результаты референдумов, а киевский режим продолжил обстрелы жилых кварталов регионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецоперация, по словам Владимира Путина, помогла выявить ряд проблем российской армии.

Тема:
Спецоперация
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