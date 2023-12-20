Белоруссия продлит безвизовый режим въезда граждан Латвии, Литвы и Польши

Его действие, по мнению властей, показало устойчивый интерес жителей соседних государств к посещению республики.

В МИД Белоруссии было внесено предложение о продлении на 2024 год безвизового режима въезда, действующего с Литвой, Латвией и Польшей. Инициативу уже поддержал белорусский президент Александр Лукашенко, пишет Telegram-канал «Пул Первого».

«Действие безвизового режима в 2022–2023 годы показало устойчивый интерес жителей сопредельных государств к посещению Республики Беларусь, несмотря на препятствия и ограничения со стороны руководства Литвы, Латвии и Польши», — отмечается в сообщении.

Введение безвизового режима позволяет показывать открытость Белоруссии к восстановлению равноправного взаимодействия с соседними странами, сохранять связи с национальным меньшинством, а также преодолевать информационную блокаду.

Режим был введен с 15 апреля 2022 года для граждан Литвы и Латвии, а с 1 июля 2022-го — для поляков. В декабре того же года его решили продлить на 2023-й.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тем временем Литва запретила пустым грузовикам пересекать границу с Россией и Белоруссией.