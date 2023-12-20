Литва запретила пустым грузовикам пересекать границу с Россией и Белоруссией

Решение принято в соответствии с регламентом Евросоюза.
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO Emmi Korhonen
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Правительство Литвы ввело запрет на выезд в Россию и Белоруссию пустых грузовиков. Как пишет EADaily, это будет касаться всех машин с регистрационным номером европейских стран, в том числе и самой Литвы.
Согласно решению таможенной службы, исключения будут только для грузовиков, которые перевозят товары через таможенную территорию Евросоюза или из нее.
Запрет введен на фоне рекомендаций ЕС на запрет экспорта и транзит грузовых автомобилей в Россию и Белоруссию.
Известно, что Болгария, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Польша, Норвегия и Германия вслед за рекомендациями Еврокомиссии приняли решение о запрете въезда в страну для автомобилей с российскими номерами.
Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главы Литвы, Латвии и Польши устроили бойкот Лукашенко.
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