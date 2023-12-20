Минсельхоз заявил о падении цен на картофель, свинину и мясо кур

Цены на картофель, свинину, мясо кур и другие продукты упали за прошедшую неделю. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.

В министерстве рассказали, что в 2023 году рост цен оказался ниже общей инфляции для таких товаров как: молоко, сливочное масло, сыры, мука, хлеб, макаронные изделия, столовая свекла, мороженая рыба, подсолнечное масло и другие. Было отмечено, что для некоторых категорий отпускные цены сейчас ниже, нежели в 2022 году.

«Среди таких позиций — картофель (-17,2%), лук репчатый (-5,9%), крупа гречневая (-17,1%), вермишель (-2,9%)», — цитирует издание сообщение Минсельхоза.

Только за прошедшую неделю стоимость свинины и мяса кур упала на 2,9% и 1,1%, соответственно, подчеркнули в ведомстве.

Сообщается также, что после новогодних праздников ожидается стабилизации цен на куриное яйцо. На ценообразование позитивно для покупателя будут влиять два фактора: наращивание отечественного производства и поставки яиц из Турции и Азербайджана по нулевой пошлине.

Стоимость сахара тоже обещали отрегулировать — его производство сейчас в активной фазе.

Ранее 5-tv.ru писал, что первая партия яиц из Азербайджана поступила в Россию.