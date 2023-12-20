Патриарх Кирилл предупредил об угрозе «потери» многонациональной России из-за мигрантов

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 37 0

Патриарх Кирилл заявил об угрозе потери многонациональной РФ из-за мигрантов

Патриарх Кирилл предупредил об угрозе «потери» многонациональной России из-за мигрантов

Фото: www.globallookpress.com / Russian Government

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Он считает, что поток мигрантов, не желающих становиться частью российского общества, может привести к огромным проблемам внутри страны.

Сохранение существующего потока мигрантов, которые не уважают Россию и не хотят интегрироваться в российское общество, может привести к «потере» страны как многонационального государства. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил во время своего выступления на Епархиальном собрании Москвы.

Патриарх отметил, что на сегодняшний день появляется все больше сообщений об объединении мигрантов в преступные группировки и инцидентах, которые несут угрозу межнациональному миру и согласию. Причем, по сравнению с прошлым годом, ситуация стала хуже.

«Еще одна важная тема, к которой считаю нужным вернуться, — это комплекс проблем, связанных с последствиями прибытия в нашу страну многочисленных инокультурных мигрантов, не предпринимающих усилия — и не желающих таковые предпринимать — для интеграции в наше общество или хотя бы для того, чтобы научиться уважительному отношению к религиозным и культурным обычаям нашей страны», — сказал патриарх.

Также он призвал положить конец такой тенденции, обратив внимание, что в некоторых районах городов, в том числе и российской столице, жизнь горожан «почти невыносима».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что более 80 человек задержаны после массовой драки на «Садоводе».

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