Более 80 человек задержаны после массового беспорядка на «Садоводе»

В отношении задержанных составлены протоколы об административных нарушениях.

Более 80 человек были задержаны в Москве поблизости рынка «Садовод» на улице Верхние поля сотрудниками полиции. Причиной послужила массовая потасовка, в отношении одного из задержанных заведено уголовное дело. Об этом сообщили в МВД РФ.

При проверке легкового автомобиля водитель отказался подчиняться требованиям инспектора, после чего попытался скрыться, протащив полицейского несколько метров на капоте своей машины. Затем мужчина выбежал из авто и напал на сотрудника правоохранительных органов, ударив его несколько раз ножом.

Предположительно, во время задержания у нарушителя начался эпилептический припадок. При попытке полицейских оказать первую медицинскую помощь задержанному, к сотрудникам правопорядка подошла группа агрессивно настроенных граждан, попытавшихся оттеснить их от нарушителя. Также они повредили служебную машину, порезав колесо автомобиля.

Стражи закона задержали 82 человека, на место происшествия в подкрепление были вызваны дополнительные наряды полиции. В отношении нарушителей были составлены протоколы по статьям КоАП РФ 20.1 и 18.8 — «Мелкое хулиганство» и «Нарушение миграционного законодательства».

На мужчину, оказавшего сопротивление инспектору, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».

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