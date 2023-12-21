Макрон допустил приглашение Путина во Францию в 2024 году

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что в следующем году может пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии в случае изменения ситуации на Украине.

Макрон в ходе интервью телеканалу France 5 обсуждал с журналистами возможных гостей мероприятия. Последние отметили, что, вероятно, президента РФ в списке не будет.

«Если только он не проведет мирные переговоры и не изменит ситуацию с (президентом Украины Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским», — ответил президент Франции.

Последний раз Путин посещал мероприятия по случаю годовщины высадки союзных войск в Нормандии в годы Второй мировой войны десять лет назад, в 2014 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие уникальные данные об авиационной части «Нормандия — Неман» опубликовало Минобороны РФ.