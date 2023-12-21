В Саратовской области более 100 детей сняли с поезда и отправили в больницу

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Роспотребнадзор взял ситуацию на контроль.

Фото, видео: Дмитрий Рогулин / ТАСС; 5-tv.ru

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В Саратовской области 125 детей сняли с поезда после того, как у одного из них поднялась температура. Как сообщил губернатор, группа школьников из Луганской народной республики возвращалась домой после отдыха в лагере.

В пути ребенку стало плохо. На вокзал вызвали бригаду скорой помощи. На месте развернули мобильную лабораторию. Врачи осмотрели детей и решили направить их в инфекционную больницу, где они пройдут комплексное обследование. Ситуацию контролирует Роспотребнадзор.

При этом источник 5-tv.ru сообщал, что на высокую температуру пожаловались около десяти детей. Среди них была 12-летняя девочка. Когда поезд проезжал Пензенскую область, она внезапно скончалась. Пока официального подтверждения этой информации не было.

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