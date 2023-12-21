Подросток из ЛНР умер в поезде при загадочных обстоятельствах
Направлявшийся в лагерь ребенок из ЛНР умер в поезде
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ребенок пожаловался на плохое самочувствие, а вскоре внезапно скончался. Что произошло?
Трагический инцидент произошел в поезде Тюмень — Адлер, на котором возвращались из лагеря дети из ЛНР. По неизвестным причинам там умерла 12-летняя девочка.
По информации источника 5-tv.ru, дети перемещались организованной группой в 125 человек. Предварительно, во время поездки около десяти несовершеннолетних пожаловались на плохое самочувствие. У всех зафиксировали высокую температуру. Среди них была и погибшая. Девочка скончалась на станции Сердобск в Пензенской области. Ее тело отправили в местный морг.
Что именно произошло с детьми, пока неизвестно. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Сам поезд продолжает маршрут, находится уже в Саратовской области.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кировской области нашли тела двух подростков рядом с вейпами и снюсом.
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