Четверть россиян не против сменить профессию на праздники.

Примерно четверть россиян не прочь сменить профессию на новогодние праздники и подработать курьером, таксистом или грузчиком. Аналитики отмечают ажиотажный спрос на временные вакансии.

Куда можно устроиться? Кому и сколько платят?

Корреспондент «Известий» Полина Пятышева пообщалась с теми, кто выбрал такой формат и выяснила- какие плюсы заставляют их отказаться от карьерного роста ради временных заработков.

«И вновь в атаке тот самый Гусев. О, какой активный, хочет вторую шайбу забить!»

Комментировать детский хоккей — давняя мечта Евгения. На ближайшие три месяца — это его официальная и единственная работа. Летом — установка батутов. А после в планах очередная вахта на Ямале — монтажником.

«Вот это, чем мы занимались — вот такой объект мы возводили. Высоко! 15 метров. С утеплением, но тем не менее справились — два месяца. Три пальца себе отморозил там даже», — рассказывал Евгений Чагаков.

За 47 лет Евгений сменил десяток профессий. Построить карьеру не стремится, выбирает дело по душе и по настроению. Говорит, что заработок устраивает. Такой свободный формат работы становится в последние годы трендом — все больше людей предпочитают не держаться за рабочее место.

По данным аналитиков, число пользователей платформ гибкой занятости за год выросло втрое. При этом для каждого пятого временная работа стала постоянным источником дохода.

Сегодня я продавец- консультант в магазине одежды. Работаю в зоне примерочных. Задачи просты — развесить товар по вешалкам и вернуть в зал. Смена — 6 часов. За нее мне заплатят 1300 рублей», — примерила на себя другую работу корреспондент Полина Пятышева.

Если завтра надоело быть продавцом, можно стать курьером или сборщиком заказов. Со времени пандемии — на эти специальности всегда есть вакансии. В основном, такую работу выбирают граждане от 18 до 25 лет.

Выгодно это и самим компаниям. Временные сотрудники закрывают потребности бизнеса. Особенно, если работа сезонная. Примерно четверть россиян в предновогодние праздники готовы сменить работу и стать, например, таксистом — 28,7%, курьером с автомобилем — 27,6% или грузчиком — 19,8%.

При этом обязательств перед временными работниками минимум — предупреждают юристы. Не у всех есть отпуска или больничные. Отсутствуют соцгарантии — кроме того, зарплату могут задержать или вовсе не выплатить. Снизить риски поможет срочный договор, но и он полностью не защищает сотрудника.

Отличие нынешнего года в том, что на временную работу активно стали привлекать не только поваров и фитнес-тренеров, но также врачей, медсестер и строителей. А общее число вакансий с гибкой занятостью превышает один миллион — это на 70% больше, чем в 2022-м. Специалисты говорят, что постоянная смена деятельности с одной стороны полезна — новые навыки и расширение контактов, но вот о карьерном росте придется забыть точно.