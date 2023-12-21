Праздничные огни зажгли на главной елке Петербурга на Дворцовой площади

Петербуржцы собрались на Дворцовой площади, чтобы зажечь огни на главной елке. Приехало 25-ти метровое дерево из Рощинского лесничества. Пушистые ветви украшают 300 игрушек, макушку венчает пятиконечная звезда. И по взмаху волшебного посоха, на елке засверкали километры гирлянд!

Праздничное настроение уже чувствуется и на Конюшенной — в историческом центре наконец открылся каток. Пришлось повременить из-за оттепели. Посетить площадку можно будет до Старого Нового года. Помимо любительских катаний там будут устраивать и профессиональные ледовые шоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что елочные базары уже заработали для жителей Москвы и Петербурга. В Роспотребнадзоре рассказали, когда лучше всего ее покупать — подробнее в нашем материале.