Праздничные огни зажгли на главной елке Петербурга на Дворцовой площади

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Новогоднее дерево украшено сотнями игрушек в ретро-стиле.

Фото, видео: Ковалев Петр / ТАСС; 5-tv.ru

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Петербуржцы собрались на Дворцовой площади, чтобы зажечь огни на главной елке. Приехало 25-ти метровое дерево из Рощинского лесничества. Пушистые ветви украшают 300 игрушек, макушку венчает пятиконечная звезда. И по взмаху волшебного посоха, на елке засверкали километры гирлянд!

Праздничное настроение уже чувствуется и на Конюшенной — в историческом центре наконец открылся каток. Пришлось повременить из-за оттепели. Посетить площадку можно будет до Старого Нового года. Помимо любительских катаний там будут устраивать и профессиональные ледовые шоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что елочные базары уже заработали для жителей Москвы и Петербурга. В Роспотребнадзоре рассказали, когда лучше всего ее покупать — подробнее в нашем материале.

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