Что по ценам? Елочные базары заработали для жителей Москвы и Петербурга

Точки будут работать вплоть до 31 декабря.

В Москве и Петербурге официально заработали елочные базары. Сертифицированные торговые точки легко узнать по характерному оформлению — или найти в интернете интерактивную карту.

В столице 245 точек: купить можно как российские ели и сосны, так и пихты из Дании и Бельгии. Средняя цена за нашу елку составит от полутора до двух тысяч рублей за метр, импортная обойдется дороже — от шести тысяч.

В Петербурге живую елку можно купить по 60 адресам в разных районах города. Базары будут работать вплоть до 31 декабря.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Ленинградской области могут получить пушистую красавицу бесплатно. По закону на человека здесь положено одно дерево высотой до трех метров. Нужно лишь соблюсти ряд важных формальностей.