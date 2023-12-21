«Смогла их влюбить»: как Дина Корзун учила выросших в Лондоне детей русскому языку

Звезда фильма «Кука» перевезла дочерей в Россию в 2021 году. К этому моменту они уже отлично говорили по-русски и смогли пойти в школу в Москве.

Российская актриса Дина Корзун 13 лет прожила за границей, ее дочери от бельгийского музыканта Луи Франка Итала и София родились в Лондоне. Будущие супруги познакомились в Москве, Франк тогда приехал обучаться актерскому мастерству у Олега Табакова. Дочери пары появились на свет в Лондоне, потом на некоторое время семья остановилась в Швейцарии.

В 2021-м мама решила перевезти их на свою родину. Она всегда хотела, чтобы дети унаследовали и полюбили русскую культуру, в этом вопросе большую роль сыграли поездки к бабушке в Башкирию на лето. Нередко после празднования Рождества в Европе семья отправлялась отмечать Новый год к российским родственникам в башкирскую деревню. В интервью на Youtube-канале своей коллеги Ольге Будиной Корзун признавалась, что западные ценности, которые прививались девочкам в школе, вызывали протест и у нее, и у мужа. Поэтому, в том числе, решение о переезде Франк поддержал.

«Мы третий год в России, родились они (дочери) в Лондоне, потом мы десять лет жили в Лондоне. И они русский язык учили по скайпу с учительницей. У нас замечательный преподаватель, потому что уровень языка был разговорный хороший, она смогла их влюбить в русский язык», — рассказала Корзун в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Итала и София легко влились в новую жизнь в Москве. Родители старались внушать им только лучшие ценности, приобщали к традициям их родных стран. В первый год девочки испытывали некоторые сложности в школе, все же они оказались в непривычной обстановке и говорили пока на «иностранном» языке. Но многое было и знакомым, поэтому процесс адаптации не растянулся. Постепенно стала легче даваться учеба, появились друзья. По словам Корзун, ее дочери стали воплощением «перекрестка культур», мостиком между Востоком и Западом.

«Надо отдать должное моему мужу, он всегда меня поддерживал в том, чтобы я давала мою культуру и мой язык детям… Очень часто у моих знакомых и друзей жена или муж говорят, не надо разговаривать на незнакомом языке, потому что я не понимаю, о чем говорите вы. Луи сам шикарно говорит по-русски, у него богатый русский язык. Он музыкант, и у него просто очень хороший слух, ну и мы 28 лет уже вместе», — отметила актриса.

Благодаря усилиям обоих родителей Итала и София быстро освоились на родине мамы и, по ее словам, «легко вошли в культуру». Артистка считает, что большой вклад в разностороннее развитие и воспитание девочек внес отец. Луи Франк привил дочерям любовь к книгам. Когда они были еще совсем маленькими, он завел традицию по субботам ходить в книжный магазин. Сидя в коляске, девочки рассматривали полки и выбирали понравившиеся обложки. Потом, когда уже могли читать, искали произведения по вкусу. Неизменно каждую субботу, вспоминала Корзун, муж приводил дочерей из магазина со стопкой книг. В доме было так много разнообразной литературы — некуда складывать. Чтобы освободить место для очередной субботней покупки, приходилось раздавать прочитанные тома.

«Благодаря этому они любят читать, и они легко берут книгу, и читают, и читают быстро и глубоко. И потом делится своими ассоциациями, осмыслениями. Просто это потому что с детства, пока они были малышами, из коляски они, проезжая мимо полки, выбирали по картинке», — заключила Корзун.

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