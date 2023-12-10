Предательство сына и побег в Россию от киевского режима: непростая судьба Таисии Повалий

Артистка поддержала Россию. И за это на нее обрушился гнев со стороны украинских националистов. Какая история у ее жизни?

Украинская певица Таисия Повалий была успешной исполнительницей у себя на родине. Но за большей славой она поехала в Россию. Артистка неоднократно признавалась в своей любви к РФ. И такое естественно не понравилось почитателям киевского режима на Украине.

Детство и юность Таисии Повалий

Певица испытывала трудности с самого детства. Поначалу все было хорошо. С самого маленького возраста Повалий тянуло к музыке. Она росла в городе Белая Церковь, где и обучалась основам пения в музыкальной школе.

Но когда девочке исполнилось 13 лет, семья развалилась. Ее отец пристрастился к спиртному и внутренний зверь вырвался наружу. Папа певицы вел себя неадекватно, дебоширил и даже поднимал руку на мать. Женщина терпела это долгие годы, но 13-летняя дочь уговорила ее развестись с мужчиной. В итоге брак распался, а отец переехал в другой город.

После восьмого класса Повалий перебралась в Киев, чтобы поступить в музыкальное училище.

Личная жизнь Таисии Повалий

Первым мужем певицы стал Владимир Повалий, работавший преподавателем в музыкальной школе. Мама выступала против брака. Она считала, что ее дочь должна учиться. Но это не остановило певицу. И она вышла замуж с преподавателя.

В 1983 году у пары родился сын Денис, который пошел по стопам матери.

После распада СССР жизнь пары резко ухудшилась. Но вскоре все снова пошло в гору. В 90-х певица стала выступать в «Голубом огоньке». На экране ее увидел украинский барабанщик Игорь Лихута и сразу же в нее влюбился. К слову музыкант был хорошо сложен и когда у него появились проблемы в карьере, он промышлял стриптизом.

«Я ощущала восторг от того, что Игорь говорил прекрасные слова о моей внеш­ности, о моем голосе, о моем душевном пении. Это тоже было так непривычно! Потому что дома я слышала только одно: «Ну, поешь и поешь, а лучше бы пошла в музыкальную школу работать, учила бы детей, это правильнее», — рассказывала артистка.

В итоге барабанщик стал ее вторым мужем. В браке она часто беременела. Поэтому артистке приходилось делать аборты, чтобы не прерывать карьеру. Но позже она об этом пожалела. Пара захотела совместных детей, но Повалий больше не смогла рожать.

Творчество Таисии Повалий

Активная карьера у артистки началась в 1990-м году. А в 1995 она уже стала заслуженной артисткой Украины, а позже и народной.

В нулевые певица перебралась в Россию за настоящим успехом. Она записала совместные композиции с Иосифом Кобзоном и Стасом Михайловым. Но самая громкая песня у нее вышла в дуэте с Николаем Басковым.

В России Повалий принимали очень тепло. Она неоднократно становилась лауреатом премии «Золотой граммофон». Успех певицы в России как-то задел украинцев. И в 2018-м ее захотели лишить звания народной артистки.

Политическая жизнь Таисии Повалий и переезд в Россию

С 2006 года певица жила на две страны. Она снимала квартиру в центре Москвы, но на постоянной основе находилась в Украине. Ведь там она даже занималась политикой. В 2012 Таисия Повалий баллотировалась на парламентских выборах в Верховную раду Украины. У нее получилось войти в состав Партии регионов. Но со временем ее лишили мандата. Ведь эту должность нельзя совмещать с предпринимательской деятельностью.

А когда Крым вернулся в состав России, певица активно поддержала такое решение. Не только словом, но и делом: она выступала в Ялте на Дне России. И украинские националисты стали постепенно вытеснять ее из страны.

С концами певица перебралась в Россию в 2022 году, после начала спецоперации. Также она перевезла маму из Киева в Москву. Она объяснила причину своего решения в одном из интервью.

«Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому, я — с Россией. Я за то, чтобы произошел возврат из зомбированного состояния, в котором находится сегодня моя Украина, к нормальной жизни. Ведь все эти восемь лет я жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе, за что там убивают людей», — рассказывала певица.

Артистка поддержала Россию. 9 мая 2022 года Повалий приняла участие в концерте приуроченного к Дню Победы. А в 2023 ездила в Луганск в рамках концерта в честь «80-летия освобождения Луганска от фашистских захватчиков».

Политическую позиции артистки не одобрил ее сын Денис. Он пытался переубедить Повалий, но певица осталась тверда в своих убеждениях. После этого сын отрекся от матери, рассказав об этом в своем личном блоге.

«Я не имею отношения к этому человеку», — заявил Денис.

Сейчас артистка продолжает жить и работать в России. А цены на ее частный сольный концерт начинаются от 50 тысяч долларов.

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