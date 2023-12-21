Резкие перемены: новый президент Аргентины подписал указ о 300 реформах разом

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Рита Миронова
Рита Миронова 29 0

Президент Аргентины Милей подписал указ о мерах по либерализации экономики

Резкие перемены: новый президент Аргентины подписал указ о 300 реформах разом

Фото: Juan Ignacio Roncoroni / ТАСС

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Глава государства обещал провести радикальные изменения. Что входит в его планы?

Президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики. Как пишет РИА Новости, глава государства сообщил об этом в своем обращении к нации накануне.

«Эти реформы, из которых я упомянул только 30 из более чем 300, учитываются в чрезвычайном декрете, который мы подписали сегодня», — заявил Милей.

Среди реформы есть, в том числе, приватизация, либерализация экспорта, отказ от регулирования цен. Президент пообещал созвать срочное заседание парламента в ближайшие дни.

По его мнению, Аргентине нужна срочная реструктуризация, и он собирается заняться этим вопросом, чтобы вернуть стране «свободу» и устранить все барьеры, которые мешают ее экономическому развитию.

Недавно Хавьер Милей принес присягу в качестве президента страны. Впервые в истории Аргентины президентом стал экономист-либертарианец.

Он обещал провести радикальные реформы. Новый лидер хочет упразднить Центробанк для борьбы с инфляцией и обещал приватизировать государственные компании. Также он допускает возможность о переходе на доллар США, а на инаугурации демонстративно обнимался с президентом Украины Владимиром Зеленским, за что потом в него полетела бутылка из толпы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тысячи аргентинцев вышли на митинг в Буэнос-Айресе против президента Милея.

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