Резкие перемены: новый президент Аргентины подписал указ о 300 реформах разом
Президент Аргентины Милей подписал указ о мерах по либерализации экономики
Фото: Juan Ignacio Roncoroni / ТАСС
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Глава государства обещал провести радикальные изменения. Что входит в его планы?
Президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики. Как пишет РИА Новости, глава государства сообщил об этом в своем обращении к нации накануне.
«Эти реформы, из которых я упомянул только 30 из более чем 300, учитываются в чрезвычайном декрете, который мы подписали сегодня», — заявил Милей.
Среди реформы есть, в том числе, приватизация, либерализация экспорта, отказ от регулирования цен. Президент пообещал созвать срочное заседание парламента в ближайшие дни.
По его мнению, Аргентине нужна срочная реструктуризация, и он собирается заняться этим вопросом, чтобы вернуть стране «свободу» и устранить все барьеры, которые мешают ее экономическому развитию.
Недавно Хавьер Милей принес присягу в качестве президента страны. Впервые в истории Аргентины президентом стал экономист-либертарианец.
Он обещал провести радикальные реформы. Новый лидер хочет упразднить Центробанк для борьбы с инфляцией и обещал приватизировать государственные компании. Также он допускает возможность о переходе на доллар США, а на инаугурации демонстративно обнимался с президентом Украины Владимиром Зеленским, за что потом в него полетела бутылка из толпы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тысячи аргентинцев вышли на митинг в Буэнос-Айресе против президента Милея.
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