Тысячи аргентинцев вышли на митинг в Буэнос-Айресе против президента Милея
В Буэнос-Айресе прошел протест против политики новых властей Аргентины
Фото: Reuters / AGUSTIN MARCARIAN; 5-tv.ru
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Не обошлось без стычек между силовиками и недовольными горожанами.
Масштабные антиправительственные митинги прошли в Аргентине. В Буэнос-Айресе тысячи людей вышли на марш из-за недовольства экономической политикой нового президента Хавьера Милея.
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Манифестанты перекрыли центральную улицу города. Они направились к дому правительства, однако путь протестующим перекрыла полиция. Между силовиками и активистами начались стычки
Сам президент Аргентины наблюдал за акциями протеста из центрального управления федеральной полиции. Хавьер Милей планирует провести масштабные реформы. Но первые шаги уже назвали шоковой терапией и вызвали массовые протесты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в нового президента Аргентины швырнули бутылку после объятий с Зеленским.
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