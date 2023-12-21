«Думал, на ветку напоролся»: как Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе

Актер оказался в опасности во время отправки гуманитарной помощи, но чудом спасся. Его жена рассказала, как это произошло.

Иван Охлобыстин не сразу понял, что в него попала пуля. О том, как актер получил ранение в Донбассе, рассказала его жена Оксана Арбузова.

«Он даже не понял сначала, что это была какая-то пуля, думал, на ветку напоролся, когда бежал в укрытие», — цитирует ее RT.

Охлобыстин узнал о ранении позже, когда раздевался и заметил небольшое пробитие на бронежилете. По словам супруги, артист еще пару дней испытывал боли в ребрах, будто его туда ударили. Но никакой трещины у актера нет.

Актер и режиссер Иван Охлобыстин не раз признавался, что является настоящим патриотом и стремится поддержать свою страну во время СВО. Он регулярно посещает зону боевых действий, чтобы оказать поддержку российским солдатам. Осенью прошлого года актер объявил о начале съемок документального фильма о жителях новых регионов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что однажды Охлобыстин чуть не погиб в Донбассе вместе с семьей.