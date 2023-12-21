«Думал, на ветку напоролся»: как Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
Жена Охлобыстина заявила, что у него нет трещины в ребре после попадания пули
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Актер оказался в опасности во время отправки гуманитарной помощи, но чудом спасся. Его жена рассказала, как это произошло.
Иван Охлобыстин не сразу понял, что в него попала пуля. О том, как актер получил ранение в Донбассе, рассказала его жена Оксана Арбузова.
«Он даже не понял сначала, что это была какая-то пуля, думал, на ветку напоролся, когда бежал в укрытие», — цитирует ее RT.
Охлобыстин узнал о ранении позже, когда раздевался и заметил небольшое пробитие на бронежилете. По словам супруги, артист еще пару дней испытывал боли в ребрах, будто его туда ударили. Но никакой трещины у актера нет.
Актер и режиссер Иван Охлобыстин не раз признавался, что является настоящим патриотом и стремится поддержать свою страну во время СВО. Он регулярно посещает зону боевых действий, чтобы оказать поддержку российским солдатам. Осенью прошлого года актер объявил о начале съемок документального фильма о жителях новых регионов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что однажды Охлобыстин чуть не погиб в Донбассе вместе с семьей.
- 21 дек
- «Мы чувствуем»: Макрон заявил о сомнениях Запада по поводу будущего
- 21 дек
- «Изнашиваются»: в ФРГ раскрыли реальные потери ВСУ в живой силе и технике
- 21 дек
- Один за другим: как танкисты громят «опорники» ВСУ под Купянском
- 21 дек
- Найти и обезвредить: лучшее видео из зоны СВО за день
- 21 дек
- «Только в одном»: Блинкен согласился со словами Путина об Украине
- 21 дек
- Пресс-конференция Зеленского показала его оторванность от реальности
- 20 дек
- «Не хватает снарядов»: Порошенко рассказал о больших проблемах ВСУ
- 20 дек
- Напророчили судьбу Гитлера: в США советуют Зеленскому брать пример с фашистской Германии
- 20 дек
- «Не можем обойтись»: на Украине считают необходимостью тотальную мобилизацию
- 20 дек
- «Словил пулю»: актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
Читайте также
87%
0.32 99.05
0.47
Нашли ошибку?