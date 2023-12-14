«Господь бережет»: Охлобыстин признался, что чуть не погиб с семьей в Донбассе
Охлобыстин признался, что чуть не погиб в Донбассе вместе с семьей
Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Вместе с семьей артист неоднократно посещал зону боевых действий.
Актер и режиссер Иван Охлобыстин не раз признавался, что является настоящим патриотом и стремится поддержать свою страну во время СВО. Он даже посещал зону боевых действий, чтобы оказать поддержку российским солдатам.
При этом артисту в ходе таких поездок регулярно угрожает смертельная опасность, пишет издание aif.ru. Охлобыстин подтвердил, что приезжал в зону спецоперации вместе с сыновьями, женой и дочерьми.
По его мнению, младшему поколению необходимо показать жизнь региона, который много лет переживал нападки киевского режима. Как вспомнил Охлобыстин, примерно четыре раза в поездки он брал детей — и почти всегда они подвергались опасности.
«Ракеты прилетали прямо рядом с нами — за нами, перед нами. Под артиллерийские обстрелы мы попадали. Но нас Господь бережет», — поделился артист.
Также режиссер рассказал об особо опасном случае. Так, однажды вместе с семьей он покинул гостиницу в Донецке, а на следующий день «в нее прилетело».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Охлобыстин рассказал о поступающих угрозах убийством от украинских националистов.
- 14 дек
- Путин высмеял поездки Зеленского на Запад: «Показывает „успехи“ контрнаступления»
- 14 дек
- «Война между братьями»: Путин заявил о единстве русского и украинского народов
- 14 дек
- Путин: халява для Украины со стороны Запада когда-нибудь закончится
- 14 дек
- Путин рассказал, сколько россиян добровольно защищают Родину в зоне СВО
- 14 дек
- Путин: все, кто защищает Россию с оружием в руках, получат социальные гарантии
- 14 дек
- Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации: «Отлично воюют»
- 14 дек
- Путин назвал потери ВСУ в технике в ходе контрнаступления
- 14 дек
- Путин о спецоперации: «Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей»
- 14 дек
- Российские бойцы отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении
- 14 дек
- «Чтобы в плен не сдавались, бьют артой»: российский боец спас брата из лап киевского режима
Читайте также
85%
-0.33 96.95
-0.45
Нашли ошибку?