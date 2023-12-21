Благими намерениями: чем кончится совместная операция США и ЕС в Красном море

Западные страны известны тем, что своей «помощью» лишь обостряют политическую обстановку в мире.

Совместная операция Соединенных Штатов Америки вместе со странами Евросоюза по охране судов в Красном море приведет к дальнейшей эскалации конфликтов в виде столкновений, которые перерастут в террористические акции. Об этом эксклюзивно для «Известий» сообщил директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Конфликт будет обостряться, естественно. Это будет столкновение, переходящее в террористические различные акции. Насколько будет поддержка хуситам со стороны Ирана, сказать сложно, потому что Иран пока не проявляет себя с активной точки зрения», — поделился эксперт.

Накануне стало известно, что страны Европейского союза планируют присоединиться к операции по охране кораблей в Красном море к Штатам. Защищать суда они собираются от атак хуситов на израильские торговые корабли. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он также указал, что Евросоюз увеличит свое присутствие за счет дополнительных военно-морских сил, как сообщал ранее 5-tv.ru.