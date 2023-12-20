Страны ЕС решили принять участие в операции США в Красном море

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 21 0

Обстановка в регионе продолжает накаляться.

Страны ЕС решили принять участие в операции США в Красном море

Фото: www.globallookpress.com / ABACA

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Тема:
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Страны Европейского союза приняли решение присоединиться к операции США по охране судов в Красном море. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Безответственные действия хуситов представляют собой угрозу свободе судоходства в Красном море. Государства-члены (Евросоюза. — Прим. ред.) согласились внести свой вклад в американскую операцию», — написал он в соцсети X (прежнее название Twitter).

Боррель указал, что Евросоюз увеличит свое присутствие за счет дополнительных военно-морских сил.

В Красном море заметно накаляется обстановка. США объявили о начале там международной операции и отправили в регион уже третий эсминец. Главная цель — защитить торговые суда от нападений йеменских хуситов.

Однако последние уже вовсю готовятся дать отпор американской военно-морской коалиции — мобилизуют народные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия предложила альтернативу перевозкам через Суэцкий канал.

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