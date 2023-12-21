Курс евро в ходе торгов поднялся выше 100 рублей

Рост демонстрировал и доллар.
Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Курс евро пробил отметку в 100 рублей. Такой показатель фиксируется впервые за последние две недели, следует из данных торговой площадки Мосбиржи.
Так, к 11:58 по московскому времени евро достиг отметки в 100,06 рубля, прибавив 40 копеек. Таким образом, это максимум с 7 декабря текущего года.
Кроме того, рост показал и доллар. Валюта подросла до 91,29 рубля, прибавив в ходе торгов 33 копейки. Китайский юань тем временем торговался на уровне 12,76 рубля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Владимира Путина, Запад стреляет себе в ногу, сокращая расчеты российской стороны в иностранной валюте. Россия, в свою очередь, не отворачивается от евро и доллара.
93%
0.32 99.05
0.47
Нашли ошибку?