Курс евро в ходе торгов поднялся выше 100 рублей

Курс евро пробил отметку в 100 рублей. Такой показатель фиксируется впервые за последние две недели, следует из данных торговой площадки Мосбиржи.

Так, к 11:58 по московскому времени евро достиг отметки в 100,06 рубля, прибавив 40 копеек. Таким образом, это максимум с 7 декабря текущего года.

Кроме того, рост показал и доллар. Валюта подросла до 91,29 рубля, прибавив в ходе торгов 33 копейки. Китайский юань тем временем торговался на уровне 12,76 рубля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Владимира Путина, Запад стреляет себе в ногу, сокращая расчеты российской стороны в иностранной валюте. Россия, в свою очередь, не отворачивается от евро и доллара.