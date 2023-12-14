«Стреляют себе в ногу»: Путин о последствиях сокращения расчетов в иностранных валютах
Путин: Запад стреляет себе в ногу, сокращая расчеты России в евро и долларах
Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru
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Россия никогда не отказывалась от евро и доллара, только вот Запад стал «чинить проблемы».
Запад стреляет себе в ногу, сокращая расчеты российской стороны в иностранной валюте. Об этом во время «Итогов года» заявил президент России Владимир Путин.
Президент отметил, что Москва не отворачивается от евро и доллара, просто западные страны начали препятствовать расчетам России в иностранных валютах.
«Кстати говоря, тоже опять стреляют себе в ногу», — прокомментировал он.
Путин добавил, что своими действиями Запад подрывает возможности европейской и американской валют, в том числе как универсальных и резервных.
Глава государства напомнил, что двумя годами ранее 87% обслуживания российских закупов осуществляла совокупная иностранная волюта — доллар и евро. Рубль тогда покрывал 10-13% экспорта, а юань меньше 1%.
В сентябре 2023 года ситуация изменилась: совокупная иностранная валюта обслуживала лишь 24%, рубль — 40%, а юань — 33%.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подводил итоги 2023 года более четырех часов.
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