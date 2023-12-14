«Стреляют себе в ногу»: Путин о последствиях сокращения расчетов в иностранных валютах

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25 0

Путин: Запад стреляет себе в ногу, сокращая расчеты России в евро и долларах

«Стреляют себе в ногу»: Путин о последствиях сокращения расчетов в иностранных валютах

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным Пресс-конференция Владимира Путина

Россия никогда не отказывалась от евро и доллара, только вот Запад стал «чинить проблемы».

Запад стреляет себе в ногу, сокращая расчеты российской стороны в иностранной валюте. Об этом во время «Итогов года» заявил президент России Владимир Путин.

Президент отметил, что Москва не отворачивается от евро и доллара, просто западные страны начали препятствовать расчетам России в иностранных валютах.

«Кстати говоря, тоже опять стреляют себе в ногу», — прокомментировал он.

Путин добавил, что своими действиями Запад подрывает возможности европейской и американской валют, в том числе как универсальных и резервных.

Глава государства напомнил, что двумя годами ранее 87% обслуживания российских закупов осуществляла совокупная иностранная волюта — доллар и евро. Рубль тогда покрывал 10-13% экспорта, а юань меньше 1%.

В сентябре 2023 года ситуация изменилась: совокупная иностранная валюта обслуживала лишь 24%, рубль — 40%, а юань — 33%.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подводил итоги 2023 года более четырех часов.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным
14 дек
Цены на яйца, двойник и льготы ветеранам: главные заявления Владимира Путина на прямой линии
14 дек
«От Всевышнего»: Путин назвал самый запоминающийся подарок на Новый год
14 дек
Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира
14 дек
«Верная дорога»: Путин обратился к самому себе в 2000 году
14 дек
Путин подводил итоги 2023 года более четырех часов
14 дек
Путин упрекнул Украину в потреблении транзитного российского газа
14 дек
«На тумбочке в спальне»: Путин ответил на вопрос о любимой книге
14 дек
«Права женщин должны соблюдаться»: Путин высказался на тему запрета абортов
14 дек
Путин: «То, что Европа не дополучает газ — это их проблемы»
14 дек
«Непростая проблема»: Путин оценил ситуацию с трудовыми мигрантами в России
-11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.89
-0.33 96.95
-0.45
Жажда кардинальных перемен: любовный гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Последние новости

19:08
Авторам пентаграммы на двери военкора «Известий» продлили арест
19:03
Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Германию
18:58
Как очистить вареную картошку за секунду: бабушкин метод
18:51
«Ситуация ухудшается»: в ООН назвали Газу непригодной для жизни
18:45
«Сложные процессы»: Путин высказался об отношениях России и Армении
18:44
«Абсурд»: разведка узнала, что ЦРУ планирует создать «Российскую республику»

Сейчас читают

«Без работы останемся»: звезды порассуждали об активном развитии нейросетей
Актриса Дина Губайдуллина о дебюте в кино, автобиографическом моноспектакле, разнице Казани и Москвы
Сами мы не местные: в регионы РФ вернулся старый авторазвод на деньги
Пугающие предсказания Нострадамуса на високосный 2024 год: что ждет Россию и мир

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам