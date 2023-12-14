«Стреляют себе в ногу»: Путин о последствиях сокращения расчетов в иностранных валютах

Россия никогда не отказывалась от евро и доллара, только вот Запад стал «чинить проблемы».

Запад стреляет себе в ногу, сокращая расчеты российской стороны в иностранной валюте. Об этом во время «Итогов года» заявил президент России Владимир Путин.

Президент отметил, что Москва не отворачивается от евро и доллара, просто западные страны начали препятствовать расчетам России в иностранных валютах.

«Кстати говоря, тоже опять стреляют себе в ногу», — прокомментировал он.

Путин добавил, что своими действиями Запад подрывает возможности европейской и американской валют, в том числе как универсальных и резервных.

Глава государства напомнил, что двумя годами ранее 87% обслуживания российских закупов осуществляла совокупная иностранная волюта — доллар и евро. Рубль тогда покрывал 10-13% экспорта, а юань меньше 1%.

В сентябре 2023 года ситуация изменилась: совокупная иностранная валюта обслуживала лишь 24%, рубль — 40%, а юань — 33%.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подводил итоги 2023 года более четырех часов.